За минувшие сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного вооружения. Один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое ранены.

2 октября ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики 34 раза открывали огонь по позициям наших войск, 8 раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает ООС.

Противник вел прицельный огонь из 120 и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

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По позициям наших войск в районе Орехового оккупанты совершили два обстрела из 120 и 82-мм минометов.

Защитники Крымского дважды подвергались огневому удару из 82-мм минометов.

Также минометные обстрелы оккупанты провели по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Новотошковского, Луганского, Старогнатовки и Лебединского.

По защитникам Луганского и Гнутового, кроме того, велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

К слову, вчера в результате атаки боевиков лазерным оружием украинский пограничник получил ожог сетчатки глаза.

Фото: Минобороны