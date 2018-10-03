Минулої доби бойовики 34 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, в тому числі з забороненого озброєння. Один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двох поранено.

2 жовтня ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, 8 разів – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє ООС.

Противник вів прицільний вогонь із 120 та 82-мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Оріхове, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Новотроїцьке, Богданівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

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По позиціях наших військ у районі Оріхового окупанти здійснили два обстріли зі 120 та 82-мм мінометів.

Захисники Кримського двічі зазнавали вогневого удару з 82-мм мінометів.

Також мінометні обстріли окупанти здійснили по опорних пунктах Об’єднаних сил поблизу Новотошківського, Луганського, Старогнатівки та Лебединського.

По оборонцях Луганського та Гнутового, крім того, вівся вогонь з озброєння бойових машин піхоти.

У ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та трьох поранено.

До слова, вчора в результаті атаки бойовиків лазерною зброєю український прикордонник отримав опік сітківки ока.

Фото: Міноборони