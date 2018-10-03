Министерство социальной политики Украины заявляет, что cash-back от банка не влияет на расчет размера назначаемой субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
– Министр социальной политики Украины Андрей Рева говорит, что ни депозиты в банке, ни проценты от них, ни кэшбек не влияют на расчет размера субсидии, – говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
В то же время, в ведомстве подчеркивают, что выигрыш в лотерее или перевод из-за границы, превышающий 50 тыс. грн, будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход, и будет учитываться при расчете размера субсидии.
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К слову, ранее сообщалось, какие документы нужны для получение субсидии.
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