Міністерство соціальної політики України заявляє, що cash-back від банку не впливає на розрахунок субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

– Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити у банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії, – йдеться у повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

У той же час, у відомстві підкреслюють, що виграш у лотереї або переказ з-за кордону, що перевищує 50 тис. грн, буде трактуватися органами соціального захисту населення як дохід, і буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії.

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До речі, раніше повідомлялося, які документи потрібні для отримання субсидії.