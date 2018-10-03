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Лотерея, депозит, cash-back? Що може вплинути на розмір субсидії

Міністерство соціальної політики України заявляє, що cash-back від банку не впливає на розрахунок субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

– Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити у банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії, – йдеться у повідомленні прес-служби Мінсоцполітики.

У той же час, у відомстві підкреслюють, що виграш у лотереї або переказ з-за кордону, що перевищує 50 тис. грн, буде трактуватися органами соціального захисту населення як дохід, і буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії.

Читайте: Монетизація субсидій з 2019 року затверджена: дати

До речі, раніше повідомлялося, які документи потрібні для отримання субсидії.

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