В общем случае для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос о том, нужно ли для оформления субсидии добавлять различные справки, передает пресс-служба Минсоцполитики.

– Справки нужны, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только фактически проживающих в квартире лиц. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета, – пояснил министр.

Он также напомнил, что субсидию назначают на год – с мая до мая следующего года.

При этом размер субсидии рассчитывается отдельно на лето и зиму.

– Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 гг.), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения, – заметил Рева.

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К слову, ранее в Минсоцполитики объяснили, почему устный отказ в субсидии является незаконным.