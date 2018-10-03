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Три 200-х: росіяни на Донбасі обстріляли опорний пункт і один одного

Окупаційні війська зазнають втрат під час тренувань ведення наступальних дій.

У районах передових позицій з окремими підрозділами 1 та 2 АК окупантів проводяться тренування з відпрацювання елементів переходу до наступу.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, пише УНІАН.

– Під час тренування одного з мотострілецьких підрозділів з висування на передній край, стався черговий випадок відкриття т.зв. “дружнього вогню”, що призвело до загибелі двох російських військовослужбовців.

Крім того, у ході тренувань мінометного підрозділу окупантів обстріляно власний передовий опорний пункт, загинув один військовослужбовець. Командування російських окупаційних військ традиційно вживає активних заходів для приховування інформації про зазначені події, – зазначив речник МО.

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Нагадаємо, бойовики на Донбасі атакували лазерною зброєю, через що прикордонник втратив зір.

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