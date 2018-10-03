Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підготувала законопроект про запуск примусової накопичувальної пенсійної системи.

Про це повідомляє UBR.ua.

Якщо депутати підтримають ініціативи чиновників, українці отримуватимуть другу пенсію. До того ж зможуть оформляти її достроково, дарувати близьким і заповідати спадкоємцям.

Щомісяця на початковому етапі українець повинен буде відраховувати 2% своїх доходів. При цьому якщо за рік середньомісячний заробіток збільшиться на 5% і більше, ставка відрахування зросте на 1%. І так до тих пір, поки не сягне граничних 15%.

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Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики пообіцяли, що з березня 2019 року почнеться зростання розміру пенсій.