Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку підготувала законопроект про запуск примусової накопичувальної пенсійної системи.
Про це повідомляє UBR.ua.
Якщо депутати підтримають ініціативи чиновників, українці отримуватимуть другу пенсію. До того ж зможуть оформляти її достроково, дарувати близьким і заповідати спадкоємцям.
Щомісяця на початковому етапі українець повинен буде відраховувати 2% своїх доходів. При цьому якщо за рік середньомісячний заробіток збільшиться на 5% і більше, ставка відрахування зросте на 1%. І так до тих пір, поки не сягне граничних 15%.
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Нагадаємо, що у Міністерстві соціальної політики пообіцяли, що з березня 2019 року почнеться зростання розміру пенсій.
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