Россия использует тактику выжидания из-за предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил в интервью УНИАН.

РФ хочет сохранить существование “народных республик” на Донбассе для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины.

Россия отреагировала критикой на предложение о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе.

– По правде говоря, это происходит потому, что они не хотят. Они хотят, чтобы конфликт продолжался. Они хотят там держать свои силы. Они хотят сохранить на местах две так называемые народные республики как политические образования, которые они могут использовать в качестве щита для сокрытия непосредственного участия России.

И они хотят подождать, я считаю, также, чтобы увидеть, что произойдет на выборах в Украине. Таким образом, я думаю, они просто решили ничего в настоящее время не делать вообще, – сказал спецпредставитель США.

Волкер также подчеркнул, что Россия на 100% командует и управляет силами на Донбассе.

Напомним, Украина продолжила особый порядок самоуправления в ОРДЛО.

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