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Щит! Волкер сказав, навіщо РФ “народні республіки” на Донбасі

Росія використовує тактику вичікування через майбутні президентські та парламентські вибори в Україні у 2019 році.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявив в інтерв’ю УНІАН.

РФ хоче зберегти існування “народних республік” на Донбасі для прикриття своєї безпосередньої участі у збройному конфлікті на території України.

Росія відреагувала критикою на пропозицію про розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

– Відверто кажучи, це відбувається тому, що вони не хочуть. Вони хочуть, щоб конфлікт тривав. Вони хочуть там тримати свої сили. Вони хочуть зберегти на місцях дві так звані народні республіки як політичні утворення, які вони можуть використовувати в якості щита для приховування безпосередньої участі Росії.

І вони хочуть почекати, я вважаю, також, щоб побачити, що станеться на виборах в Україні. Таким чином, я думаю, вони просто вирішили нічого в даний час не робити взагалі, – сказав спецпредставник США.

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Волкер також підкреслив, що Росія на 100% командує і керує силами на Донбасі.

Нагадаємо, Україна продовжила особливий порядок самоврядування в ОРДЛО.

Фото: Dreamstime

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