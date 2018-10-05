Из-за завышенных социальных нормативов потребления коммунальных услуг за первое полугодие было начислено 5 млрд грн “лишних” субсидий. Это демонстрирует необходимость приводить социальные нормы потребления до реального потребления.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос народного депутата о мерах правительства по защите населения из-за снижения социальной нормы потребления газа до 4,5 с 5,5 куб. м.

– Когда принимаются правительственные решения по социальным нормам потребления газа, мы всегда исходим из тех фактов, которые имеем по результатам отопительного сезона. В 2016 году “лишней” начисленной субсидии, в том числе по газу, были списаны 15 млрд грн за счет завышенных социальных нормативов. В 2017 году “лишняя” начисленная субсидия составляла 8 млрд грн после пересмотра нормативов. По состоянию на 1 июля 2018 было начислено лишней субсидии 5 млрд грн, – сказал Рева.

Также министр добавил:

– Это говорит о том, что мы из государственного бюджета оплачиваем потребления, которое больше, чем можно себе представить. Если мы хотим, чтобы у нас рационально использовались ресурсы, нам нужно давать реальные нормы потребления, а не те, которые были установлены много лет назад. Поэтому это контролируемый процесс и обоснован с точки зрения реальных норм потребления.

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Напомним, что с 1 января 2019 года начнется монетизация субсидий – в три этапа.