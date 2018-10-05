Через завищені соціальні нормативи споживання комунальних послуг за перше півріччя було нараховано 5 млрд грн ”зайвих” субсидій, що демонструє необхідність приводити соціальні норми споживання до реального споживання.

Про це під час Години запитань до уряду в парламенті заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, відповідаючи на запитання народного депутата про заходи уряду для захисту населення через зниження соціальної норми споживання газу до 4,5 з 5,5 куб. м.

– Коли ухвалюються урядові рішення щодо соціальних норм споживання газу, ми завжди виходимо з тих фактів, які маємо за результатами опалювального сезону. У 2016 році “зайвої” нарахованої субсидії, в тому числі по газу, було списано 15 млрд грн за рахунок завищених соціальних нормативів. У 2017 році “зайва” нарахована субсидія становила 8 млрд грн після перегляду нормативів. Станом на 1 липня 2018 року було нараховано зайвої субсидії 5 млрд грн, – сказав Рева.

Також міністр додав:

– Це говорить про те, що ми з державного бюджету оплачуємо споживання, яке більше, ніж можна собі уявити. Якщо ми хочемо, щоб у нас раціонально використовувалися ресурси, нам потрібно давати реальні норми споживання, а не ті, які були встановлені багато років назад. Тому це контрольований процес і обґрунтований з точки зору реальних норм споживання.

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Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року розпочнеться монетизація субсидій – у три етапи.