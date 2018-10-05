Сенцов заявив, що припиняє голодування під загрозою примусового годування.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що припиняє голодування з 6 жовтня через загрозу початку його примусового годування.

– У зв’язку з критичним станом мого здоров’я, а також початком патологічних змін у внутрішніх органах, у найближчий час до мене заплановано застосування примусового харчування. Моя думка при цьому вже не враховується – нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров’я і небезпеки, – йдеться в заяві Сенцова, поширеній його адвокатом Дмитром Дінзе в п’ятницю, пише Інтерфакс-Україна.

– Насильницьке годування проводитиметься в рамках реанімаційних заходів із порятунку життя пацієнта. У даних умовах я змушений припинити своє голодування від завтрашнього дня, тобто з 6.10.18, – наголошується в заяві.

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Сенцов вважає, що мету голодування не досягнуто. Режисер висловив подяку тим, хто його підтримував.

– 145 днів боротьби, мінус 20 кг ваги, плюс надірваний організм, але мету так і не досягнуто. Я вдячний всім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів… Слава Україні!, – написав Сенцов.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає найкращих незалежних медичних фахівців, які проведуть повне медичне обстеження Сенцова.