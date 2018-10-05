Факти ICTV зібрали факти, які варто знати про новообрану голову Центральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

Тетяну Сліпачук сьогодні обрали головою ЦВК. Відповідне рішення прийнято таємним голосуванням новопризначеними членами комісії.

Тетяна Сліпачук народилася 25 травня 1968 року у Києві. У 1990 році здобула вищу юридичну освіту в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. З 1994 до 2004 року була генеральним секретарем МКАС при ТПП України. Після чого 6 років Тетяна Сліпачук була партнером юридичної фірми (ЮФ. – Ред.) Василь Кісіль і партнери.

З 2010 по 2012 рік Тетяна Сліпачук була віце-президентом арбітражного комітету Міжнародної асоціації юристів.

Із серпня 2011 року вона почала працювати в іншій юридичній фірмі Sayenko Kharenko. З 2012 року Сліпачук очолює Українську арбітражну асоціацію.

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Варто додати, що Тетяна Сліпачук була членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань.

Також, Тетяна Сліпачук 8 жовтня 2016 року отримала звання Заслужений юрист України.

Головний дохід, як вказано у декларації, Тетяна Володимирівна отримує від практики у юридичній компанії Sayenko Kharenko. Загалом, за 2017 рік вона заробила понад 4,3 млн грн. Їздить Сліпачук на BMW 2016-го року випуску, а у 2017 році набула права користування ще й на Mercedes-Benz преміум-класу.

Раніше Факти ICTV писали, що новообрані члени Центральної виборчої комісії (ЦВК) прийняли присягу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Фото: УНІАН.