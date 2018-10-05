Український політв’язень Олег Сенцов припинив голодування.

Про те, що Олег Сенцов припинив голодування, повідомив заступник директора ФСВП Валерій Максименко, передає Інтерфакс.

– Так, він припинив голодування. Кращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування, – сказав він.

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При цьому Московский комсомолец пише з посиланням на Максименка, що Сенцов нібито після 145 днів голодування з’їв варену курку.

За його словами, за цей час український режисер втратив 12 кг.

– Його кілька разів вивозили до цивільної лікарні. Я дякую медикам, дякую адвокату Сенцова за те, що допомогли йому вибрати життя. Голодування офіційно припинено. Олег Сенцов приймає їжу, – зазначив він.

Водночас, двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан та перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у коментарі BBC News Україна не змогли підтвердити інформацію про припинення голодування.

Телеканал Дождь повідомляє, що додзвонитися до адвоката Сенцова поки неможливо.

Однак режисер Аскольд Куров, який зараз перебуває з ним у Лабитнанзі, розповів, що буквально дві години тому спілкувався з заступником начальника колонії, і той нічого не говорив про припинення голодування.

Нещодавно прес-служба ФСВП опублікувала фото Сенцова.