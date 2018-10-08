Багатонаціональні спільні авіаційні навчання Чисте небо 2018 за участі 9 держав-членів НАТО стартують в Україні.

Авіаційні навчання Чисте небо 2018 триватимуть 12 днів.

У них візьмуть участь Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та Україна, повідомляє Посольство України в США.

– F-15C Eagles та C-130J Super Hercules з Каліфорнії (California Air National Guard) – партнера України в рамках US European Command’s State Partnership Program – вже прибули на місце, – йдеться у повідомленні.

Навчання спрямовані на підвищення регіональних спроможностей щодо захисту суверенітету повітряного простору та зміцнення миру та безпеки шляхом удосконалення співробітництва, взаємодії та взаємосумісності між партнерами по Альянсу та іншими союзниками в регіоні.

Читайте: Україна є де-факто східним флангом НАТО – Порошенко

У Міноборони наголосили, що це будуть найбільші міжнародні авіаційні навчання в історії незалежної України.

У них візьмуть участь “понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів РТВ, сотні військовослужбовців з України та майже з 10 країн НАТО”.

Від України планують залучити близько 20 літаків різних типів, вертольоти та БпЛА, стаціонарні та мобільні радіолокаційні підрозділи, а також мобільні вогневі групи підрозділів ППО.

Раніше стало відомо, що ЗСУ візьмуть участь у навчаннях НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії.

Фото: Посольство України в США/Facebook