Бытовых потребителей можно обеспечить украинским газом собственной добычи, не перекладывая на население неподъемный тарифный груз.

Об этом заявила Алла Шлапак, лидер движения Социальная справедливость, депутат Киевсовета.

– Всегда речь шла о том, что украинского газа достаточно, чтобы обеспечить им украинского гражданина по доступной цене. Но сегодня политической воли на это нет. Газ украинской добычи нам обещали все те, кто сегодня управляют профильными министерствами, кто распределяет газовый рынок, кто больше всех спекулирует на газовой тематике с экранов телевизоров. Но они не смогли найти политической воли, чтобы обеспечить газом украинской добычи хотя бы население Украины, — сказала Шлапак в программе Vox Populi на телеканале ZiK.

По ее словам, сейчас повышение газовых тарифов — неизбежная мера:

– Имеет ли Кабинет министров возможность не повышать цену газа? Сегодня уже не имеет. Потому что четыре года работы правительства пошли в никуда. Уровень социального обеспечения украинских семей не улучшился, а ухудшился. Нас просили потерпеть — потерпели. Но сегодня Международный валютный фонд четко требует — это одно из главных требований — повышение цены газа для населения, — сказала лидер движения Социальная справедливость.

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Алла Шлапак добавила, что традиционно повышение тарифов на газ ведет к росту остальных цен.

К слову, Факты ICTV разобрались, выгодно ли Украине сотрудничать с МВФ, какие условия он ставит и при чем здесь цены газ.