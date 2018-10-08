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Шансы 50 на 50 – адвокат про выход Сенцова из голодовки

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у его подзащитного развились проблемы с многими внутренними органами.

Олег Сенцов

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у его подзащитного развились серьезные проблемы с печенью, почками, сердцем, кишечником и желудком. Сейчас невозможно сказать, сможет ли он выйти из голодовки, передает УНИАН.

– Что касается процесса выхода из голодовки, я узнаю, только когда к нему приеду, когда он скажет мне приехать к нему. Что касается состояния его здоровья, то у него плохие показатели по печени, почках, сердцу (сердечная недостаточность), кишечнику и желудку, – сказал Динзе.

Он добавил, что должно пройти несколько недель, чтобы можно было точно сказать, сможет ли Сенцов выйти из голодовки. Сейчас шансы примерно 50 на 50.

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По словам адвоката, у Сенцова нормальное настроение, он работает над фильмом.

К слову, Евросоюз призвал Россию предоставить надлежащее лечение политзаключенному Олегу Сенцов и освободить его.

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