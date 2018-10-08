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После голодовки Сенцов начал писать новый сценарий – СМИ

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России, после прекращения голодовки начал работу над сценарием фильма о жизни заключенных.

Олег Сенцов после прекращения голодовки приступил к работе над сценарием фильма о жизни заключенных, рассказал Известиям заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко.

– Конечно, пока он (Сенцов. – Ред.) ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то двадцать дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду.

Более того, он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает, – сказал Максименко.

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По его словам, “медики ФСИН постоянно следят за состоянием его здоровья”.

Напомним, Олег Сенцов прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления.

К слову, Евросоюз уже призвал Россию предоставить надлежащее лечение политзаключенному Олегу Сенцову и освободить его.

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime

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