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Шанси 50 на 50 – адвокат про вихід Сенцова з голодування

Адвокат українського політв’язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що у його підзахисного розвинулися проблеми з багатьма внутрішніми органами.

Олег Сенцов

Адвокат українського політв’язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що у його підзахисного розвинулися значні проблеми з печінкою, нирками, серцем, кишківником і шлунком. Наразі неможливо сказати, чи зможе він вийти з голодування, передає УНІАН.

– Що стосується процесу виходу з голодування, я дізнаюся, тільки коли до нього приїду, коли він скаже мені приїхати до нього. Що стосується стану його здоров’я, то у нього погані показники по печінці, нирках, серцю (серцева недостатність), кишківнику і шлунку, – сказав Дінзе.

Він додав, що має пройти кілька тижнів, аби можна було точно сказати, чи зможе Сенцов вийти з голодування. Наразі шанси приблизно 50 на 50.

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За словами адвоката, у Сенцова нормальний настрій, він працює над фільмом.

До слова, Євросоюз закликав Росію надати належне лікування політв’язню Олегу Сенцову та звільнити його.

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