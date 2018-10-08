Евросоюз призвал Россию предоставить надлежащее лечение политзаключенному Олегу Сенцову и освободить его.

Пресс-секретарь Европейской внешнеполитической службы Майя Коциянчич призвала предоставить надлежащее лечение политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову и освободить его, сообщает пресс-служба ЕС.

– Отказывая Сенцову в предоставлении надлежащего стационарного медицинского лечения, органы власти РФ нарушают его основные права, а также свои собственные обязательства уважать права человека в соответствии с международным правом.

А именно – временного решения Европейского суда по правам человека от 25 июля 2018 года, – говорится в сообщении.

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В заявлении отмечается, что Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодания.

Сейчас его состояние здоровья ухудшилось до критического.

Ранее стало известно, что Олег Сенцов прекратил голодовку.

По информации, российские врачи поставили режиссеру ультиматум, пригрозив сделать из него овощ.

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime