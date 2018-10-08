В СБУ заявили, что российские спецслужбы пытаются завербовать около 90% работающих в РФ украинцев.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы проводят попытки завербовать 90% работающих в РФ украинцев, сообщают Українські новини.
– Когда мы проводим контрразведывательное опрашивание тех людей, которые работали в России, мы фиксируем до 90% так называемых вербовочных подходов, – сказал Грицак.
Он добавил, что много украинцев на заработках в РФ скрываются от призыва. Этих людей российские спецслужбы могут использовать для провокаций.
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К слову, Министерство иностранных дел Канады обвинило Россию в кибератаках и попытках “подорвать международный порядок, основанный на правилах”.
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