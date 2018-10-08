В СБУ заявили, що російські спецслужби намагаються завербувати близько 90% працюючих в РФ українців.

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби провадять спроби завербувати 90% працюючих в РФ українців, повідомляють Українські новини.

– Коли ми проводимо контррозвідувальні опитування тих людей, які працювали в Росії, ми фіксуємо до 90% так званих вербувальних підходів, – сказав Грицак.

Він додав, що багато українців на заробітках в РФ ховаються від призову. Цих людей російські спецслужби можуть використовувати для провокацій.

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До слова, Міністерство закордонних справ Канади звинуватило Росію в кібератаках і спробах “підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах”.