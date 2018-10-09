Киевсовет должен внести изменения в бюджет города, чтобы учителя столичных школ получили запланированные надбавки к заработной плате в полном объеме.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время часа вопросов к мэру на сессии Киевсовета, сообщается на сайте мэра города.

По его словам, проблема с выплатами возникла из-за распределения государственной субвенции Министерством финансов по новой формуле. В результате этого Киев недополучил более 865 млн грн. на заработную плату учителям.

– Мы обращались неоднократно к правительству с просьбой увеличить объемы образовательной субвенции столицы на 2018 год. К сожалению, Киеву средств не добавили. Сегодня Департамент финансов КГГА совместно с районными государственными администрациями завершают расчеты по сумме необходимых средств для выплаты надбавок учителям в полном объеме. Чтобы решить этот вопрос мы готовы осуществить перераспределение расходов между бюджетными программами и отраслями. Для этого Киевсовет должен внести изменения в бюджет столицы, которые сейчас готовятся, – отметил мэр.

Также Кличко добавил, что в Киеве решен вопрос о выплате денежного вознаграждения педагогам по случаю Дня работника образования. Столичные учителя получат его в первой половине октября.

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К слову, мэр Киева, вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе с чемпионами и представителями WBC посетил центр помощи детям Город счастливых детей на Оболони.