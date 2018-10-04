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Кличко на шоу талантов WBC got talent спел хит The Beatles

Мэр Киева, вечный чемпион WBC Виталий Кличко вместе со звездами мирового бокса – участниками конгресса Всемирного боксерского совета, который впервые проходит в Киеве, принял участие в шоу WBC got talent.

– Я рад, что конгресс WBC наконец происходит в Киеве. И сегодня у нас интересный вечер. Мы покажем, что боксеры живут не только боксом – у нас есть много других хобби и талантов. Поэтому мы приятно вас удивим, – пообещал Виталий Кличко, открывая вечер талантов, передает пресс-служба мэра.

Свой талант к игре на гитаре Кличко продемонстрировал, исполнив вместе с Маурисио Сулейманом и небольшой рок-группой хит The Beatles Let it be!

Вечный чемпион играл на гитаре и пел, а президент WBC Маурисио Сулейман исполнял партию на ударных и тоже подпевал.

Также в шоу талантов приняли участие известные рефери, промоутеры, менеджеры WBC.

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Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) начался в столице Украины 1 октября. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, я Оскар Де Ла Хойя и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехало около 700 участников из 166 стран мира. Продлится конгресс до 5 октября.

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