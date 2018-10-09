У украинцев, сдающих квартиры в аренду, начали массово забирать субсидии.

Об этом пишет UBR.ua.

Как рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, запуск Единого государственного реестра помог выявить граждан, которые оформляли субсидии, а потом сдавали это же жилье в аренду с уже с оформленными льготами. Таких домохозяйств с начала мая насчитали порядка 1 млн.

Еще отказывали в коммунальных льготах тем, кто почти ничего не зарабатывает.

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Чиновники уверены, что так люди скрывают свои реальные доходы.

– Это те домохозяйства, которые включали в себя совершенно трудоспособных граждан, но с декларациями о нулевых или минимальных доходах, – уточнил Музыченко.

В Минсоцполитики добавили, что работают над расширением полномочий комиссий при райадминистрациях, которые сами будут решать давать ли субсидию конкретному заявителю. В частности, им предоставлено право при расчете субсидий принимать решение об исключении отдельных членов домохозяйства из его состава, при предоставлении соответствующих документов: справка с места работы в другом городе, на основании договора аренды, справки о лечении и пр.

Напомним, что с 1 января 2019 года начнется монетизация субсидий – в три этапа.

Фото: dreamstime.