В українців, які здають квартири в оренду, почали масово забирати субсидії.

Про це пише UBR.ua.

Як розповів голова директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко, запуск Єдиного державного реєстру допоміг виявити громадян, які оформляли субсидії, а потім здавали це ж житло в оренду з вже з оформленими пільгами. Таких домогосподарств з початку травня нарахували близько 1 млн.

Ще відмовляли в комунальних пільгах тим, хто майже нічого не заробляє.

Читайте: Лотерея, депозит, cash-back? Що може вплинути на розмір субсидії

Чиновники впевнені, що так люди приховують свої реальні доходи.

– Це ті домогосподарства, які включали в себе абсолютно працездатних громадян, але з деклараціями про нульові або мінімальні доходи, – уточнив Музиченко.

У Мінсоцполітики додали, що працюють над розширенням повноважень комісій при райадміністраціях, які самі вирішуватимуть чи давати субсидію конкретному заявнику. Зокрема, їм надано право при розрахунку субсидій приймати рішення про виключення окремих членів домогосподарства з його складу, при наданні відповідних документів: довідка з місця роботи в іншому місті, на підставі договору оренди, довідки про лікування та ін.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року розпочнеться монетизація субсидій – у три етапи.

Фото: dreamstime.