PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Премия им. Сахарова: Сенцов внесен в шортлист финалистов/

Премия им. Сахарова: Сенцов внесен в шортлист финалистов

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов стал одним из финалистов на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Олег Сенцов

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Второй претенденд на премию – марокканец Насер Зефзафи, лидер массового движения неповиновения в районе Риф, который проводит борьбу с коррупцией, угнетением и злоупотреблением властью. Также в шортлист попали общественные организации, которые защищают права людей и занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

Справка. Премия имени ученого, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова была основана Европарламентом в 1988 году. Ее вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 000 евро.

Читайте: Олег Сенцов голодал 145 дней – что должен знать каждый

Напомним, что Сенцова выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако получили ее хирург Дени Муквеге и правозащитница Наде Мурад за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка