Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов стал одним из финалистов на получение премии За свободу мысли имени Андрея Сахарова.

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Второй претенденд на премию – марокканец Насер Зефзафи, лидер массового движения неповиновения в районе Риф, который проводит борьбу с коррупцией, угнетением и злоупотреблением властью. Также в шортлист попали общественные организации, которые защищают права людей и занимаются спасением мигрантов в Средиземном море.

Справка. Премия имени ученого, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова была основана Европарламентом в 1988 году. Ее вручают за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Размер премии составляет 50 000 евро.

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Напомним, что Сенцова выдвигали на Нобелевскую премию мира. Однако получили ее хирург Дени Муквеге и правозащитница Наде Мурад за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.