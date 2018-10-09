Український режисер, політв’язень Олег Сенцов став одним із фіналістів на отримання премії За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Про це повідомляє Hromadske.ua.

Другий претенденд на премію — марокканець Насер Зефзафі, лідер масового руху непокори в районі Ріф, який проводить боротьбу з корупцією, пригніченням та зловживаннями владою. Також у шортлисті громадські організації, які захищають права людей та займаються порятунком мігрантів у Середземному морі.

Справка. Премія імені вченого, дисидента і правозахисника Андрія Сахарова була заснована Європарламентом в 1988 році. Її вручають за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Розмір премії складає 50 тисяч євро.

Читайте: Олег Сенцов голодував 145 днів – що має знати кожен

Нагадаємо, що раніше Сенцова висунули на Нобелівську премію миру. Однак отривали її хірург Дені Муквеге і правозахисниця Наді Мурад за їх зусилля з припинення використання сексуального насильства в якості зброї війни.