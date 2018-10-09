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Третие по размерам и проблемные – что известно про склады в Ичне

Хранилище боеприпасов в Черниговской области – это один из главных резервов украинского войска. Оказывается, о том, что на складе есть проблемы, было известно давно.

Взрывы в Ичне произошли на складах, где хранится 150 тысяч тонн боеприпасов – от патронов до ракет. Их площадь – более 600 гектаров. 6-й арсенал всегда считался третьим по величине и стратегическому значению в ВСУ.

В начале 2010 года боеприпасы данного арсенала пытались вывезти с последующим расформированием воинской части, но, как видим, она существует и функционирует по сей день. Что интересно: директива Министерства обороны о расформировании данной в/ч действовала вплоть до 2016-го года, но затем была отменена.

Год назад на обьекте были выявлены нарушения при хранении боеприпасов и охране складов. Сообщала пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины. Тогда же журналисты сообщали, что на складе не хватает техники и личного состава, поэтому риск чрезвычайного происшествия велик.

Читайте: Не воровство, а нападение – Бутусов о взрывах на складах возле Ични

Из собственных источников Фактов стало известно, что несколько дней назад над складами то ли сбили, то ли пытались сбить неизвестный беспилотник. Охранялся 6-й арсенал якобы в усиленном режиме.

Как сообщалось, взрывы в Ичне произошли 9 октября около 3.30. Началась эвакуация населения города.

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