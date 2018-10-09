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Треті за розмірами і проблемні – що відомо про склади в Ічні

Сховище боєприпасів на Чернігівщині – це один з найголовніших резервів українського війська. Виявляється, про те, що на складі є проблеми, було відомо давно.

Вибухи в Ічні сталися на складах, де зберігається 150 тисяч тонн боєприпасів – від набоїв до ракет. Їх площа – понад 600 гектарів. 6-й арсенал завжди вважався третім за розмірами і стратегічним значенням в ЗСУ.

На початку 2010-го року боєприпаси даного арсеналу намагались вивезти з подальшим розформуванням військової частини, але, як бачимо, вона існує і функціонує донині. Що цікаво: директива Міністерства оборони про розформування даної в/ч була чинною аж до 2016-го року, але потім була відмінена.

Рік тому на об’єкті було виявлено порушення при зберіганні боєприпасів та охороні складів. Повідомляла прес-служба воєнної прокуратури Центрального регіону України. Тоді ж журналісти повідомляли, що на складі бракує техніки та особового складу, тож ризик надзвичайної події великий.

Читайте: Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні

Із власних джерел Фактів стало відомо, що кілька днів тому над складами чи то збили, чи то намагалися збити невідомий безпілотник. Охоронявся 6-й арсенал нібито в посиленому режимі.

Як повідомлялося, вибухи в Ічні сталися 9 жовтня близько 3.30. Розпочалася евакуація населення міста.

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні

  • Диверсія 50%, 6 votes
    6 votes 50%
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  • Недбалість 25%, 3 votes
    3 votes 25%
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  • Крадіжка 17%, 2 votes
    2 votes 17%
    17%
  • Підпал 8%, 1 vote
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