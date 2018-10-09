На территории складов 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области, где во вторник возник пожар, хранится преимущественно стрелковое оружие.

9 октября произошли пожар и взрывы в Ичне на складах боеприпасов Минобороны.

По словам заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Родиона Тимошенко, таких ракет как Бук и других больших ракетных комплексов там нет, пишет Интерфакс-Украина.

– Там в основном находится стрелковое оружие, – сказал Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.

Замначальника Генштаба добавил, что ориентировочно около 20% того, что находится на складах – это элементы боеприпасов.

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– По состоянию на 9.30 пожаром охвачено 5 хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, – рассказал он.

Также Тимошенко сообщил, что информация о хранящемся на складах количестве боеприпасов является непубличной, но уточнил, что она отличается в 1,5-2 раза в меньшую сторону от озвученной ранее и опровергнутой информации о 88 тысячах тонн.

Напомним, в Минобороны заявили, что перед пожаром на военных складах боеприпасов в Ичне произошло 4 взрыва на территории арсенала.

Фото: УНИАН