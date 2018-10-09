У зв’язку з пожежою та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилені заходи безпеки.

9 жовтня сталися вибухи в Ічні на складах боєприпасів Міноборони. У зв’язку з НП посилено охорону кордонів з РФ і Білоруссю.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

– На державному кордоні посилені заходи безпеки. Збільшено склад змін прикордонних нарядів в пунктах пропуску на даному напрямку, при цьому задіяні кінологи зі службовими собаками, натренованими на пошук зброї та боєприпасів.

Ретельно здійснюється оглядова робота у відношенні транспортних засобів, що слідують через державний кордон. Також збільшено кількість прикордонних нарядів на “зеленій” ділянці кордону, – повідомили у відомстві.

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Додамо, Чернігівська область межує на півночі з Російською Федерацією (183 км держкордону), на північному заході – з Білоруссю (225 км держкордону). На кордонах розташовано 13 пунктів пропуску.

Нагадаємо, в Міноборони заявили, що перед пожежею на військових складах боєприпасів в Ічні сталося 4 вибухи на території арсеналу.