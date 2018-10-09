Вибухи на військових складах боєприпасів в Ічні Чернігівської області пролунали вранці 9 жовтня. Факти ICTV зібрали всі версії причин вибуху.

Вибухи в Ічні на військових складах боєприпасів сталися вночі близько 3.30 год.

Жителів евакуюють до Києва, Ніжина, Чернігова, Прилук і Парафіївки. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події.

Ситуацію з вибухами вже прибув проконтролювати глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Читайте: Не злодійство, а напад – Бутусов про вибухи на складах біля Ічні

Причина вибухів складів боєприпасів в Ічні Диверсія 41%, 53 votes 53 votes 41% 41%

Крадіжка 32%, 41 vote 41 vote 32% 32%

Недбалість 20%, 26 votes 26 votes 20% 20%

Підпал 6%, 8 votes 8 votes 6% 6% Всього голосів: 128 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Вибухи в Ічні – версії

Вибухи на складах боєприпасів біля Ічні військова прокуратура розслідує як службову недбалість.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБУ в Чернігівській області.

Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

СБУ розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень військової частини. Зокрема, відпрацьовує версію про можливу диверсію.

Військовий експерт Юрій Бутусов переконаний, що вибухи в Ічні не що інше, як напад.

– Зараз, звичайно, знову підуть чутки про ревізії, що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це нісенітниця.

По-перше, злодіям підривати склади не варто, вони жодних ревізій не бояться, їм склади навпаки – цілі потрібні, наші старі боєприпаси ніхто не прагне вже викрадати, вони вже всі давно перевищили граничні терміни зберігання і потребують перевірки та переспорядження.

По-друге, жодних слідів продажу фрагментів боєприпасів або цілих боєприпасів немає, а якби щось хтось хотів вкрасти після Балаклеї і Калинівки, то вже давно б засвітилися ці предмети.

Тому диверсія – це як завжди неприємно чути тим, хто відповідає за наземну охорону та за ППО, але це диверсія. Ічня найближче до РФ, туди безпілотник так само долетить як долетів до Балаклеї. Тому не крадіжка це, це напад, – зазначив він.

Громадська активістка Ольга Решетилова пригадує, про вибух в Ічні попередила ще рік тому.

– Рівно рік тому я попередила, що наступні вибухи будуть в Ічні.

Перед тим я попереджала, що Балаклією все не закінчиться, бо у нас не розслідуване Сватове.

Але потім були Калинівка, менш відомий Маріуполь, а тепер ось Ічня.

Думаєте, я нострадамус? Ні. Просто вже вироблена система, яка повторюється щоразу з 2015 року, – пише вона.

За словами Решетилової, військова прокуратура щоразу “вилазить зі службовою недбалістю, а теракти так і залишаються нерозслідуваними”.

Вибухи в Ічні могли бути особистою помстою чи інструментом боротьби за певні посади, переконаний екс-глава СБУ, генерал армії Микола Маломуж.

– Можливо, хтось спробував так змістити керівника не тільки складу, але і главу якогось відомства Генштабу чи Міноборони. Ця версія цинічна, але вона цілком може братися до уваги, – зауважив він.

– Друга версія – підпал складів із метою приховання розкрадання боєприпасів. Третя версія – теракт або диверсія, вчинена або представниками бойових структур, або працівниками спецслужб Російської Федерації, – додав Маломуж.

Найсвіжіші новини про вибухи в Ічні Факти ICTV зібрали в онлайн.