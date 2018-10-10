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Десятки грузовиков и Тигры: к Симферополю едет колонна техники РФ

В колонне движутся грузовые авто, броневики и БТР.

В направлении Симферополя временно оккупированного Крыма движется большая колонна военной техники из около 40 грузовых машин различного назначения, сообщают Крым. Реалии.

Военная техника движется по трассе Феодосия – Симферополь.

– В колонне – десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля Тигр и один бронетранспортер. Передвижение осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции, – отмечается в сообщении.

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В Минобороны РФ не уточняют, с чем связано перемещение военной техники.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подозрениях в том, что Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие.

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