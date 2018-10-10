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Десятки вантажівок і Тигри: до Сімферополя їде колона техніки РФ

У колоні рухаються вантажні авто, броньовики та БТР.

У напрямку Сімферополя тимчасово окупованого Криму рухається велика колона військової техніки з близько 40 вантажних машин різного призначення, повідомляють Крим. Реалії.

Військова техніка рухається по трасі Феодосія – Сімферополь.

– У колоні – десятки вантажних машин, а також два бронеавтомобілі Тигр і один бронетранспортер. Пересування здійснюється в супроводі автомобілів військової автоінспекції, – наголошується в повідомленні.

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У Міноборони РФ не уточнюють, з чим пов’язано переміщення військової техніки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підозри в тому, що Росія могла розмістити в Криму ядерну зброю.

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