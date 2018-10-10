Посла України у Будапешті Любов Непоп сьогодні викликали до МЗС Угорщини через публікацію на сайті Миротворець списку закарпатських чиновників, які мають українське та угорське громадянство.

Про це повідомив журналістам держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадьяр, пише Hungary Today.

За його словами, виклик посла України до угорського МЗС також пов’язаний із ситуацією навколо угорців на Закарпатті та з петицією, що з’явилася на сайті Верховної Ради, із закликом депортувати всіх громадян України, які також мають громадянство Угорщини.

Перед цим сайт Миротворець опублікував список зі 313 жителів Закарпаття, які є держслужбовцями та чиновниками місцевого самоврядування та мають угорські паспорти.

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Нагадаємо, 4 жовтня уряд Угорщини вирішив вислати консула України у відповідь на оголошення консула Угорщини в Береговому персоною нон грата.