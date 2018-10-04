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Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата

Украина объявила консула Венгрии Эрно Кешкеню в городе Берегово персоной нон грата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

– Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов, – говорится в заявлении МИД.

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В МИД заявили, что рассчитывают, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица – от нарушений украинского законодательства.

– Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров, – резюмируют дипломаты.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин 1 октября заявил, что высылает венгерского консула из страны, если Венгрия не отзовет его самостоятельно до конца недели.

Факты ICTV писали о начале конфликта и о вариантах его решения.

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