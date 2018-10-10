После показания военных версию о взрывах на складах в Ичне из-за служебной халатности отвергли. Основная версия следствия – диверсия.

Прокуратура отвергла версию о служебной халатности, которая привела к взрывам на складах с боеприпасами возле Ични на Черниговщине.

Сейчас основной версией следствия является диверсия, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

– Первая версия о халатности в Чернигове отпала со вчерашнего дня после показаний военнослужащих.

У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией также диверсия, – добавил он.

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Луценко отметил, что Украина сейчас находится в состоянии войны и “уничтожение военных баз является одной из целей врага”.

– Я разделяю обеспокоенность общественности о ненадлежащем состоянии охраны этих баз, несоответствующих темпам переноски оружия в более защищенные условия.

Хотя надо сказать, что черниговская проблема была бы значительно больше, если бы большинство боезарядов не были перенесены под землю.

И они не понесли ущерб, по предварительной информации. Взрывались только те, что оставались на поверхности, – добавил генпрокурор.

По словам министра обороны Степана Полторак, на складах возле Ични хранили 125 тыс. тонн боеприпасов, из них 56 тыс. вывезли после 2014 года.

Фото: ГСЧС/Facebook