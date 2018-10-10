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Вибухи в Ічні: в ГПУ виключили одну з версій

Після показання військових версію щодо вибухів на складах біля Ічні через службову недбалість відкинули. Основна версія слідства – диверсія.

Прокуратура відкинула версію про службову недбалість, що привела до вибухів на складах із боєприпасами біля Ічні на Чернігівщині.

Наразі основною версією слідства є диверсія, повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу.

– Перша версія про недбалість у Чернігові відпала з учорашнього дня після показань військовослужбовців.

У нас є підстави говорити, що найбільш вірогідною версією також є диверсія, – додав він.

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Луценко зауважив, що Україна зараз знаходиться у стані війни і “знищення військових баз є однією із цілей ворога”.

– Я поділяю стурбованість громадськості про неналежний стан охорони цих баз, невідповідні темпи перенесення зброї у більш захищені умови.

Хоча треба сказати, що чернігівська проблема була б значно більшою, якби більшість боєзарядів не були перенесені під землю.

І вони не зазнали шкоди, за попередньою інформацією. Вибухали тільки ті, що залишалися на поверхні, – додав генпрокурор.

За словами міністра оборони Степана Полторака, на складах біля Ічні зберігали 125 тис. тонн боєприпасів, із них 56 тис. вивезли після 2014 року.

Фото: ДСНС/Facebook

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