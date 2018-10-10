На складе возле города Ичня в Черниговской области в 2014-м году находилось 125 тысяч тонн боеприпасов, часть из них вывезли.

В период после 2014 года из арсенала возле города Ичня на Черниговщине было вывезено 56 тысяч тонн боеприпасов. Об этом отчитался перед Кабмином министр обороны Степан Полторак.

– На начало 2014 года на 6-м арсенале находилось 125 тысяч тонн боеприпасов. За последние годы мы передислоцировали в другие места 56 тысяч тонн боеприпасов. На момент происшествия на хранилище находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, из них способных к применению было 43 тысячи тонн. Остальные 18 тысяч тонн – это были элементы боеприпасов и комплектующие, и остальные, более 8 тонн – это боеприпасы, которые не стоят на вооружении ВСУ и подлежали утилизации, – заявил Полторак.

По его словам, личный состав приступил не только к гашению пожара, но и к проведению инженерной и воздушной разведки, разминированию проходов для пожарной техники.

– С утра приступила к гашению пожара авиация ГСЧС… Есть еще задымление на арсенале, но я думаю, что в ближайшее время мы будем способны ликвидировать это происшествие, – сказал Полторак.

В свою очередь премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий пожара на военных складах возле Ични.

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– Сегодня мы примем решение о выделении 100 млн на возобновление в Черниговской области в тех населенных пунктах, где была проблема или были разрушения, – сказал он на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, 9 августа 2018 из-за взрывов в Ичне на складах боеприпасов началась эвакуация людей.

Фото: УНИАН