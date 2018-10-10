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Провалил проверку: начальника складов в Ичне уволили перед ЧП

Руководителя склада Министерства обороны в г.Ичня Черниговской области уволили в запас после антидиверсионной проверки незадолго до происшествия.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет Интерфакс-Украина.

– Подразделения ССО – сил специальных операций в августе проводили отработку всех складов на территории Украины по готовности к антидиверсионным задачам. По результатам этих учений по всей территории Украины руководителя Ичнянского склада сняли с должности, уволили в запас без выходных выплат, – сообщил генпрокурор журналистам в среду в Киеве.

По его словам, после проверок, проведенных военной прокуратурой и Минобороны осенью прошлого года, планы по усовершенствованию безопасности военных складов в Ичне не были реализованы.

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– Готовность контрдиверсионная именно в Ичне отсутствовала, о чем свидетельствует внутренняя работа Министерства обороны, Генерального штаба. Они действительно это установили. И именно за это был снят руководитель. Это произошло буквально месяц-полтора тому назад, – рассказал генпрокурор.

Как сообщалось, 9 октября 2018 из-за взрывов в Ичне на складах боеприпасов началась эвакуация людей.

Утром, 10 октября, интенсивность взрывов уменьшилась. Спасатели приступили к гашению пожара.

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