В Укрзалізниці розробляють систему, яка допоможе пасажирам купити дефіцитний квиток на поїзд.

Про це розповів журналістам начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування Укрзалізниці Олександр Красноштан, передає delo.ua.

– Ми розробляємо систему waiting list. Пасажир зможе зареєструватися та вибрати один або кілька поїздів, які йому підходять і на які немає квитків. І тоді, коли з’явиться вільний квиток (хтось передумав їхати і здав свій квиток), то він не потрапить в загальну систему продажу, а спочатку проходить через waiting list. Якщо квиток “не знайшов свого покупця у waiting list, тоді він піде в загальні продажі, — повідомив Красноштан.

На уточнююче питання, коли буде введена така система, він зазначив, що поки про терміни сказати складно.

Красноштан уточнив, що така система остаточно закриє питання з перекупниками, хоча за цей рік було зафіксовано тільки один такий випадок.

– Дуже багато говорять, що квитки купують перекупники. Я завжди прошу, щоб мені принесли квиток, куплений через перекупника. Тоді я зможу подивитися, яку схему він використовує і чи є причетність співробітників Укрзалізниці до перекупки квитків. Поки був тільки один випадок, коли мені принесли куплений у перекупника квиток. Звісно, покупцеві була відшкодована сума квитка, – зазначив він.

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Красноштан повідомив, що залізничне відомство провело розслідування по даному випадку.

– Ми повністю розслідували цей інцидент. Перекупник сидів в інтернет-кафе і просто клацав систему букінг УЗ. Це був зданий квиток, і перекупник його “зловив”. Це вся технологія, — заявив Красноштан.

Він також розповів, що на сьогодні проблеми з покупкою квитків онлайн виникають через величезну кількість чат-ботів.

– Зараз діє більш проблемна для нас програма — чат-боти. Такі боти “садять” нашу систему. Онлайн-система продажу квитків досить малопотужна, чат-боти постійно роблять запит про наявність квитків. І виходить так, що система активно шукає квитки, йдуть масові запити (особливо в пікові періоди перевезень) і система просто не витримує. Ще влітку букінг УЗ кілька разів “лягав” — це якраз результат масової роботи чат-ботів, — резюмував Красноштан.

Нагадаємо, з 1 жовтня Укрзалізниця підвищила ціни на квитки – на 12%.