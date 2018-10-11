В Европарламенте призвали отреагировать на агрессию России в Азовском море введением санкций.

Агрессивные действия России в Азовском море и наращивание ее военного присутствия в регионе является основанием для новых санкций против РФ со стороны ЕС.

Такое убеждение в четверг, 11 октября, выразила евродепутат от Германии Ребекка Хармс во время дискуссии в ходе заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

– В настоящее время европейская реакция на агрессию России в Азовском море не является достаточной. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем в дальнейшем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику, – отметила европейский политик.

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Напомним, президент Петр Порошенко во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что нарушения РФ в Азовском море должны быть прекращены.