У Європарламенті закликали відреагувати на агресію Росії в Азовському морі введенням санкцій.

Агресивні дії Росії в Азовському морі та нарощування її військової присутності у цьому регіоні є підставою для нових санкцій проти РФ з боку ЄС.

Таке переконання у четвер, 11 жовтня, висловила євродепутат від Німеччини Ребека Гармс під час дискусії в ході засідання Комітету Європарламенту з питань безпеки й оборони, повідомляє Укрінформ.

– На цей час європейська реакція на агресію Росії в Азовському морі не є достатньою. Мені дійсно хотілося б знати, яким чином в Службі зовнішніх дій та у НАТО йде обговорення цього питання і шляхів реагування. Безумовно, все це є приводом для нових санкцій. Якщо такі дії Росії не матимуть жодних наслідків, то як ми можемо надалі зупиняти її агресію та агресивну тактику, – наголосила європейський політик.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко під час виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що порушення РФ в Азовському морі мають бути припинені.