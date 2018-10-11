11 октября – третий и последний день заседания Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос по автокефалии УПЦ.

17 апреля 2018 президент Украины Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ приняли решение официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении УПЦ автокефалии.

Через два дня Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента. 22 апреля обращение приняли к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

Синод проходит с 9 по 11 октября в Стамбуле за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается. На нем зачитали отчет посланцев патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине.

– Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, за несколько часов вы услышите результаты, – экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийський из США, передает Радио Свобода.

Сообщается, что именно с учетом отчета, Украине вероятно и предоставят разрешение на создание Единой Поместной Церкви. После этого в Киеве проведут объединительный Собор, на котором должны объявить о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее настоятеля.

Читайте: Автокефалия для УПЦ: в Стамбуле начался Синод Вселенского патриархата

В таком случае Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новому религиозному объединению.

Почему УПЦ должна получить томос

Эксперт отмечает, что вариант отказа Украине в автокефалии не стоит даже рассматривать.

– Не дадут – это пока не вариант. Малый шанс что не дадут. Варфоломей хочет поставить РПЦ на место. Они долго боролись за власть в православном мире, долго держали Константинополь в финансовой узде, хотели сорвать Всеправославный собор или чтобы на нем править. Варфоломей получил западное финансирование и соскочил с иглы Москвы, теперь дело принципа – показать, кто в доме хозяин, – отмечает религиовед Роман Мельниченко.

По его словам, может, сегодня решение в пользу Украины и не огласят, но это может случиться и через несколько недель. Даже в случае позитивного ответа по томосу, эта процедура не будет быстрой, так как предстоит провести много процедур.

Также Константинополю выгодно дать украинской церкви автокефалию еще и из-за политических мотивов.

– Дать автокефалию наибольшей православной церкви в мире – хороший политический ход для Константинополя. Теперь РПЦ становится маленькой, а УПЦ – большой. Перераспределение сил в мире, – рассказывает Роман Мельниченко.

К слову, президент Украины Петр Порошенко убежден, что процесс принятия решения о предоставлении Украине Томоса о создании поместной Украинской Православной церкви, уже вышел на финишную прямую.

Фото: УНИН, patriarchate.org

Евгения Шапоренко