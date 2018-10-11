11 жовтня – третій і останній день засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії УПЦ.

17 квітня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ прийняли рішення офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія з прохання про надання УПЦ автокефалії.

Через два дні Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента. 22 квітня звернення прийняли до розгляду синодом Вселенського патріархату.

Синод проходить з 9 до 11 жовтня у Стамбулі за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється. На ньому зачитали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні.

– Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч із патріархом, а сьогодні зранку продовжуємо. Надіємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато питань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді і обговорення. Думаю, за кілька годин ви почуєте результати, – зазначив екзарх Вселенського патріарха, архієпископ Даниїл Памфілійський зі США, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що саме з урахуванням звіту, Україні ймовірно й нададуть дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Після цього у Києві проведуть об’єднавчий Собор, на якому мають оголосити про створення нової автокефальної Православної церкви й оберуть її настоятеля.

Читайте: Автокефалія для УПЦ: у Стамбулі почався Синод Вселенського патріархату

У такому випадку Православна автокефальна церква та УПЦ Київського патріархату мають самоліквідуватися і долучитися до нового релігійного об’єднання.

Чому УПЦ має отримати томос

Експерт зазначає, що варіант відмови Україні в автокефалії не варто навіть розглядати.

– Не дадуть – це поки не варіант. Малий шанс, що не дадуть. Варфоломій хоче поставити РПЦ на місце. Вони довго боролися за владу в православному світі, довго тримали Константинополь у фінансовому вузді, хотіли зірвати Всеправославний собор або щоб на ньому правити. Варфоломій отримав західне фінансування і зіскочив з голки Москви, тепер справа принципу – показати, хто в домі господар, – зазначає релігієзнавець Роман Мельниченко.

За його словами, можливо, сьогодні рішення на користь України і не оголосять, але це може статися і через кілька тижнів. Навіть у разі позитивної відповіді по томосу, ця процедура не буде швидкою, бо належить провести багато процедур.

Також Константинополю вигідно дати українській церкві автокефалію ще й через політичні мотиви.

– Дати автокефалію найбільшій православній церкві у світі хороший політичний хід для Константинополя. Тепер РПЦ стає маленькою, а УПЦ – великою. Перерозподіл сил у світі, – розповідає Роман Мельниченко.

За його словами, нова УПЦ поводитиметься спочатку поступливо по відношенню до Константинополю.

До слова, президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу про створення помісної Української Православної церкви, уже вийшов на фінішну пряму.

Фото: УНІАН, patriarchate.org

Євгенія Шапоренко