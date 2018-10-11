У верующих будет возможность определять принадлежность их прихода к патриархату.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что верующие самостоятельно будут определять к какому патриархату будет принадлежать их приход, передает Украинская правда.

– Вхождение в поместную церковь будет исключительно добровольным. Ни государственные органы, ни церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода будут определять, к какому патриархату будут принадлежать, – сообщил Климкин.

Он добавил, что сегодня Украине не нужны распри и раздоры.

– Мы должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к какому бы патриархату они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме, – подытожил министр.

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К слову, вселенский патриарх снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария.