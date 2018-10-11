PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Вхождение в поместную церковь не будет принудительным - Климкин/

Вхождение в поместную церковь не будет принудительным – Климкин

У верующих будет возможность определять принадлежность их прихода к патриархату.

Павло Клімкін

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что верующие самостоятельно будут определять к какому патриархату будет принадлежать их приход, передает Украинская правда.

– Вхождение в поместную церковь будет исключительно добровольным. Ни государственные органы, ни церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода будут определять, к какому патриархату будут принадлежать, – сообщил Климкин.

Он добавил, что сегодня Украине не нужны распри и раздоры.

– Мы должны заботиться прежде всего о людях, о верующих, к какому бы патриархату они не принадлежали, о мире и согласии в нашем общем доме, – подытожил министр.

Читайте: РПЦ проиграла этот бой: почему УПЦ получит томос и кому это выгодно

К слову, вселенский патриарх снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Церква
Вопрос Томоса для Украины будет обсуждаться после сегодняшнего отчета экзархов
Для въезда в Украину россиянам могут понадобиться биометрические визы
Украина нашла место для высланного из Венгрии консула
РФ переселяет в Крым десятки тысяч россиян
Высылка консула Венгрии: Киев озвучил Будапешту дедлайн
Украинская церковь независима от Московского патриархата: доказательства Константинополя
Павло Клімкін
Украина вышлет консула Венгрии, если его не отзовут – Климкин
Порошенко о получении Томоса: Мы на финишной прямой
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка