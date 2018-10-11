У віруючих буде можливість визначати приналежність їхнього приходу до патріархату.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що віруючі самостійно визначатимуть до якого патріархату належатиме їхній прихід, передає Українська правда.

– Входження в помісну церкву буде виключно добровільним. Ні державні органи, ні церковні ієрархи, а самі парафіяни кожного приходу визначатимуть, до якого патріархату належатимуть, – повідомив Клімкін.

Він додав, що сьогодні Україні не потрібні чвари і розбрат.

– Ми повинні дбати насамперед про людей, про віруючих, до якого б патріархату вони не належали, про мир і злагоду у нашому спільному домі, – підсумував міністр.

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До слова, вселенський патріарх зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія.