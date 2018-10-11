PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Входження в помісну церкву не буде примусовим - Клімкін/

Входження в помісну церкву не буде примусовим – Клімкін

У віруючих буде можливість визначати приналежність їхнього приходу до патріархату.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що віруючі самостійно визначатимуть до якого патріархату належатиме їхній прихід, передає Українська правда.

– Входження в помісну церкву буде виключно добровільним. Ні державні органи, ні церковні ієрархи, а самі парафіяни кожного приходу визначатимуть, до якого патріархату належатимуть, – повідомив Клімкін.

Він додав, що сьогодні Україні не потрібні чвари і розбрат.

– Ми повинні дбати насамперед про людей, про віруючих, до якого б патріархату вони не належали, про мир і злагоду у нашому спільному домі, – підсумував міністр.

Читайте: РПЦ програла цей бій: чому УПЦ отримає томос і кому це вигідно

До слова, вселенський патріарх зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Синод вирішив надати Томос Україні
Церква
Канонічна церква! Анексію Київської Митрополії визнано незаконною
Церква
Питання Томосу для України обговорять після сьогоднішнього звіту екзархів
Для в’їзду в Україну росіянам можуть знадобитися біометричні візи
Україна знайшла місце для висланого з Угорщини консула
РФ переселяє до Криму десятки тисяч росіян
Висилка консула Угорщини: Київ озвучив Будапешту дедлайн
Українська церква незалежна від Московського патріархату: докази Константинополя
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка