Интенсивность взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Минобороны возле Ични значительно уменьшилась.
По состоянию на 8.30 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась, сообщает ГСЧС.
Погибших и травмированных в результате ЧП не зафиксировано.
Пожарная авиация ГСЧС обеспечила тушение отдельных очагов пожара. Самолеты Ан-32П осуществили 3 сброса (24 тонн), с начала работ осуществлено 24 сброса воды (192 тонны).
Подразделения ГСЧС заправляют водой пожарные танки Минобороны.
Читайте: Взрывы в Ичне. День 2: эвакуация и 100 млн от Кабмина
Пиротехнические подразделения начали очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.
Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка.
Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпаса.
К спасательным и другим неотложным работам привлечены около 1 тыс. человек и 212 ед. техники.
На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧС и оперативная группа ГСЧС.
Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ични произошли в ночь на 9 октября.
Вчера пожар на военных складах возле Ични удалось ликвидировать.
Фото: Минобороны