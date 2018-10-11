PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Взрывы в Ичне: интенсивность снизилась, пиротехники очищают 16-км зону/

Взрывы в Ичне: интенсивность снизилась, пиротехники очищают 16-км зону

Интенсивность взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Минобороны возле Ични значительно уменьшилась.

По состоянию на 8.30 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась, сообщает ГСЧС.

Погибших и травмированных в результате ЧП не зафиксировано.

Пожарная авиация ГСЧС обеспечила тушение отдельных очагов пожара. Самолеты Ан-32П осуществили 3 сброса (24 тонн), с начала работ осуществлено 24 сброса воды (192 тонны).

Подразделения ГСЧС заправляют водой пожарные танки Минобороны.

Читайте: Взрывы в Ичне. День 2: эвакуация и 100 млн от Кабмина

Пиротехнические подразделения начали очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка.

Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпаса.

К спасательным и другим неотложным работам привлечены около 1 тыс. человек и 212 ед. техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧС и оперативная группа ГСЧС.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ични произошли в ночь на 9 октября.

Вчера пожар на военных складах возле Ични удалось ликвидировать.

Фото: Минобороны

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вибухи в Ічні
Взрывы в Ичне: пожар на складах ликвидирован
Взрывы в Ичне. День 2: эвакуация и 100 млн от Кабмина
Взрывы в Ичне: в ГПУ исключили одну из версий
Провалил проверку: начальника складов в Ичне уволили перед ЧП
вибухи в ічні
Взрывы в Ичне: Кабмин выделил 100 млн грн на компенсации за жилье
На складах возле Ични было 69,5 тыс. тонн боеприпасов, пожар начали тушить
Рядом с АЭС: назван самый опасный арсенал в Украине
Вибух в Ічні
Взрывы в Ичне продолжаются: дороги изрешечены снарядами, дома снесло полностью
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка