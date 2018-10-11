Интенсивность взрывов боеприпасов на территории 6-го арсенала Минобороны возле Ични значительно уменьшилась.

По состоянию на 8.30 11 октября интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада Минобороны в Ичнянском районе значительно уменьшилась, сообщает ГСЧС.

Погибших и травмированных в результате ЧП не зафиксировано.

Пожарная авиация ГСЧС обеспечила тушение отдельных очагов пожара. Самолеты Ан-32П осуществили 3 сброса (24 тонн), с начала работ осуществлено 24 сброса воды (192 тонны).

Подразделения ГСЧС заправляют водой пожарные танки Минобороны.

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Пиротехнические подразделения начали очистку 16-ти километровой зоны, прилегающей к арсеналу.

Работы проводились в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмырянка.

Обеспечено реагирование на 91 случай обнаружения населением подозрительных предметов, изъято 432 боеприпаса.

К спасательным и другим неотложным работам привлечены около 1 тыс. человек и 212 ед. техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧС и оперативная группа ГСЧС.

Напомним, взрывы на складах боеприпасов возле Ични произошли в ночь на 9 октября.

Вчера пожар на военных складах возле Ични удалось ликвидировать.

Фото: Минобороны