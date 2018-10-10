Вчера на военных складах с боеприпасами возле Ични Черниговской области вспыхнул пожар. Как обстоит ситуация на второй день после взрывов, читайте в материале Фактов ICTV.

Взрывы на складах боеприпасов возле Ични произошли в ночь на 9 октября около 3.40 ч.

Что происходит в регионе сейчас?

Пожар

По состоянию на вчерашний вечер в Генштабе сообщили о локализации 35% пожара. Интенсивность взрывов уменьшилась, а ночь люди провели в местах эвакуации.

Утром в ГСЧС сообщили, что на месте “наблюдается горения с последующей детонацией, интенсивность примерно составляет 6-8 взрывов в час”.

Сегодня к ликвидации пожара привлекли более 1 тыс. cпасателей и 212 единиц спецтехники.

Создан резерв ГСЧС в 109 человек и 23 единицы пожарной техники, а также приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет.

Минобороны дополнительно направило на место три пожарных танка. Также в резерве 7 пожарных поездов.

Боеприпасы

По словам министра обороны Степана Полторака, на 6-м арсенале хранили 125 тысяч тонн боеприпасов, из которых 56 тысяч тонн вывезли после 2014 года.

На момент пожара на хранилище находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. Из них 43 тысячи тонн – пригодны к применению.

Остальные 18 тысяч тонн – элементы боеприпасов и комплектующие. Более 8 тонн – боеприпасы, которые не стоят на вооружении ВСУ и подлежали утилизации.

Эвакуация

По состоянию на утро 10 октября в Черниговской области эвакуировали более 12,5 тыс. человек.

По данным ГСЧС, они размещены в 18 развернутых пунктах временного пребывания.

Эвакуация населения продолжается. Погибших и травмированных в результате пожара на арсенале нет.

В зоне опасности разлета боеприпасов с военного склада всего пострадала Августовка, где большинство домов – дачные.

Патрулирование

Во избежание мародерства в населенных пунктах организованы патрули.

Они обходят дома вместе с отрядами национальных дружин, прибывших на подкрепление, а также проверяют практически каждый автомобиль.

По данным Нацполиции, ни одно сообщения о мародерстве не подтвердилось.

Ограничения

Пожар до сих пор не ликвидировали, продолжают действовать ограничительные меры.

Отключены газ в пгт. Ичне, селах Гмырянка, Буримка, Гужовка, Иржавец, Крупичполе, Максимовка, Рожновка, Монастырище, Заудайка, Обычев.

Временно приостановлено движение поездов через станцию ​​Ичня, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

Направлено машины в объезд зоны чрезвычайной ситуации. Движение запрещено на автодорогах:

Р-68 Талалаевка – Ичня – Тростянец – Сокиринцы – / Н-07 /: км 0 010 (Талалаевка) – км 94 + 171 (Сокиринцы, предел с Н-07) – в направлении Ичня;

Т-25-24 Борзна – Ичня – Прилуки: км 25 + 100 (Плиски) – км 79 + 000 (Прилуцкий район, граница с Н-07) – в направлении Ичня;

Т-25-27 Бобровица – Новый Быков – Ичня: км 74 + 390 (Монастырище, предел с Р-67) – км 90 + 516 (Ичня) – в направлении Ичня.

Версии взрывов

Прокуратура отвергла версию о служебной халатности, которая привела к взрывам на складах с боеприпасами возле Ични на Черниговщине.

Сейчас основной версией следствия является диверсия.

В то же время стало известно, что руководителя склада Минобороны в Ичне уволили в запас после антидиверсионной проверки незадолго до ЧП.

Помощь правительства

Кабмин выделил 100 млн гривен компенсации на ликвидацию последствий взрывов на 6-м арсенале Минобороны.

Фото: Минобороны